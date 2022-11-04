شاهد: مباراة الهلال والتعاون في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «WTV» عند الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا» والمقامة بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

ترتيب فرق مجموعتي الدوري الليبي الممتاز

ومع نهاية الجولة الثانية يتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتا برصيد أربع نقاط، وتأتي فرق «دارنس» و«النصر» و«الأخضر» في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، إضافة للصقور بثلاث نقاط أيضا من مباراتين، وخلفها فريق «الصداقة» بنقطتين، بينما جمعت فرق «التحدي» و«التعاون» و«شباب الجبل» نقطة واحدة، ويقبع فريق «الهلال» في آخر الترتيب دون نقاط بعد خسارته لأول مباراتين.

بينما يتصدر فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليها فريق «أساريا» بأربع نقاط، و«أهلي طرابلس» بثلاث نقاط، و«المدينة» بنقطتين، بينما فرق «الخمس» و«المحلة» و«الأولمبي» برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب يقبع وحيدا فريق «الاتحاد المصراتي» دون نقاط.

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