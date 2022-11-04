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شاهد: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 03:38 مساء
شاهد: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
لقطة مثبتة من بث مباشر لمباراة المدنية والسويحلي ضمن الجولة الثالة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا». (قناة الوسط)
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تنقل قناة الوسط «WTV» عند الساعة 3:30 مساء بتوقيت ليبيا مباراة  المدينة والسويحلي المقامة على ملعب الجميل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

ترتيب فرق مجموعتي الدوري الليبي الممتاز
ومع نهاية الجولة الثانية تتصدر فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليها فريق «أساريا» بأربع نقاط، و«أهلي طرابلس» بثلاث نقاط، و«المدينة» بنقطتين، بينما فرق «الخمس» و«المحلة» و«الأولمبي» برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب يقبع وحيدا فريق «الاتحاد المصراتي» دون نقاط.

بينما يتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتا برصيد أربع نقاط، وتأتي فرق «دارنس» و«النصر» و«الأخضر» في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، إضافة للصقور بثلاث نقاط أيضا من مباراتين، وخلفها فريق «الصداقة» بنقطتين، بينما جمعت فرق «التحدي» و«التعاون» و«شباب الجبل» نقطة واحدة، ويقبع فريق «الهلال» في آخر الترتيب دون نقاط بعد خسارته لأول مباراتين.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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