شاهد: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت ليبيا «الأستوديو التحليلي» لمباريات اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

يلتقي اليوم عند الساعة 3:30 فريقا الاتحاد والخمس على ملعب أبوسليم بطرابلس، ويلتقي المدينة والسويحلي على ملعب الجميل عند الساعة 3:30 مساء، ويشهد ملعب شهداء بنينا بنغازي عند الساعة 7:00 لقاء الهلال والتعاون.

يقدم البرنامج عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبيري التحليل عادل الخمسي وعلي أرحومة.

ترتيب فرق مجموعتي الدوري الليبي الممتاز

ومع نهاية الجولة الثانية تتصدر فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليها فريق «أساريا» بأربع نقاط، و«أهلي طرابلس» بثلاث نقاط، و«المدينة» بنقطتين، بينما فرق «الخمس» و«المحلة» و«الأولمبي» برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب يقبع وحيدا فريق «الاتحاد المصراتي» دون نقاط.

بينما يتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتا برصيد أربع نقاط، وتأتي فرق «دارنس» و«النصر» و«الأخضر» في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، إضافة للصقور بثلاث نقاط أيضا من مباراتين، وخلفها فريق «الصداقة» بنقطتين، بينما جمعت فرق «التحدي» و«التعاون» و«شباب الجبل» نقطة واحدة، ويقبع فريق «الهلال» في آخر الترتيب دون نقاط بعد خسارته لأول مباراتين.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا