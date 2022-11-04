4 فرق تتقاسم الصدارة.. و«ديربي مصراتة» يطيح البلجيكي إيميل

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

تترقب جماهير الكرة الليبية انطلاقة الأسبوع الثالث للدوري الليبي لكرة القدم، الخميس، وتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتاً، فيما تقاسمت فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» صدارة المجموعة الثانية، بينما كان المدرب البلجيكي لوك إيميل أول المغادرين للسباق بعد خسارة «الاتحاد المصراتي» أمام «السويحلي» في ديربي مدينة مصراتة.

وضمن الجولة الثانية، حسمت 5 فرق مبارياتها بالفوز، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، ففي المجموعة الأولى حصد فريق «الصقور» العائد إلى الدوري الممتاز بعد غياب لعدة سنوات أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد فوزه على فريق «التحدي» بملعب طبرق، سجله المحترف التونسي مهدي الرصايصي.

وانتهى لقاء «التعاون» و«الصداقة» بالتعادل دون أهداف في المباراة التي استضافها ملعب أجدابيا، بينما حسم «الأهلي بنغازي» مباراته بملعب شهداء بنينا أمام «الهلال» بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للأهلي فاضل سلامة وجمعة بورقيقة وأحمد كرواع، بينما سجل هدف «الهلال» الوحيد المهاجم أحمد سالم، فيما أُجلت مباراتا «دارنس» مع «النصر» و«الأخضر» مع «شباب الجبل»؛ بسبب مشاركة فريقي «النصر» و«الأخضر» في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على المحلة

وفي المجموعة الثانية خطف فريق «الاتحاد» ثلاث نقاط ثمينة في الوقت القاتل أمام «المحلة» بهدف سجله اللاعب يوسف كاره في الدقيقة 93 في المباراة، التي أُقيمت بملعب «أبوسليم»، بينما انتهى أول ديربي في الدوري الممتاز لمدينة الزاوية، الذي جمع فريقي «الأولمبي» و«أساريا» بالتعادل بهدف مقابل هدف سجل للأولمبي جعفر جبوده في مطلع الشوط الثاني، بينما عادل لفريق «أساريا» اللاعب نصري كابوكا في الوقت القاتل عند الدقيقة 94. كما تعادل فريقا «المدينة» و«الخمس» دون أهداف، واستطاع فريق «أبوسليم» الفوز على «الأهلي طرابلس» بهدف لصفر، جاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول عبر رأسية المهاجم أيوب عمار، وفي ختام مباريات الأسبوع الثاني حسم فريق «السويحلي» ديربي مصراتة بفوزه على «الاتحاد المصراتي» بهدف مقابل لا شيء، سجله في الدقيقة 16 من الشوط الأول اللاعب عبد الرحمن أبو سنينة.

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وبهذه النتائج يتصدر «الأهلي بنغازي» المجموعة الأولى موقتاً برصيد 4 نقاط، وتأتي فرق «دارنس» و«النصر» و«الأخضر» في الترتيب الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بالإضافة للصقور بثلاث نقاط أيضاً ولكن من مباراتين، وخلفها فريق «الصداقة» بنقطتين، بينما جمعت فرق «التحدي» و«التعاون» و«شباب الجبل» نقطة واحدة، بينما يقبع فريق «الهلال» في آخر الترتيب دون نقاط بعد خسارته لأول مباراتين.

أما في المجموعة الثانية، فتتصدر فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«أبوسليم» المجموعة برصيد 6 نقاط يليها فريق «أساريا» بأربع نقاط، و«أهلي طرابلس» بثلاث نقاط، و«المدينة» بنقطتين، بينما فرق «الخمس» و«المحلة» و«الأولمبي» برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب يقبع وحيداً فريق «الاتحاد المصراتي» دون النقاط.

إقالة مدرب الاتحاد المصراتي

وعقب ديربي مصراتة، أقال مجلس إدارة نادي «الاتحاد المصراتي» المدرب البلجيكي لوك إيميل والطاقم الفني والإداري للفريق بعد الخسارة أمام «السويحلي»، لتكون أول إقالة لمدرب هذا الموسم بعد جولتين فقط، وكلفت إدارة النادي المدرب التونسي جمال بن سالم مدرباً للفريق، وعلي الأحول حزازة إدارياً للفريق الأول.

ومن المقرر أن تقام سبع مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز، فيما تقرر تأجيل ثلاث مباريات، نظراً لارتباط الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، إذ يلتقي اليوم الخميس، ضمن المجموعة الثانية فريق «أساريا» ضيفه «المحلة» على ملعب الزاوية، ويتبارى «المدينة» مع «السويحلي» غداً الجمعة، فيما يلتقي «الاتحاد» ضيفه فريق «الخمس» على ملعب أبوسليم في اليوم نفسه. كما يلتقي «أبوسليم» ضيفه «الأولمبي» في ملعبه يوم السبت.

أما مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى، فتنطلق غداً الجمعة، حيث يلتقي فريقا «الهلال» و«التعاون» على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، فيما يلتقي السبت على نفس الملعب فريقا «الصداقة» و«شباب الجبل»، ويعقبه مباراة «دارنس» مع «الأهلي بنغازي»، وجرى تأجيل ثلاث مباريات لارتباط الفرق المشاركة في كأس الكونفدرالية، وهي مباريات «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد المصراتي» وتجرى ضمن المجموعة الثانية، و«الأخضر والصقور»، و«النصر والتحدي» ضمن المجموعة الأولى.

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)