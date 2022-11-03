التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة «أساريا» و«المحلة» على أرضية ملعب الزواية، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شهدت مجريات الشوط الأول تبادل الفرص السانحة للفريقين، من دون ترجمتها داخل الشباك، مع تكتل اللاعبين في منطقة وسط الملعب والاعتماد على دفاع المنطقة، لينتهي نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي.

«أساريا» يدرك التعادل

وفي الشوف الثاني، ظهر الفريقان بشكل أفضل في محاولة للبحث عن هدف التقدم الذي جاء لفريق «المحلة» من ركلة جزاء سجلها الهادي عمارة في الدقيقة 79، لكن «أساريا» أدرك التعادل في الدقيقة 95 عن طريق عفيف الجبالي ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، ليرتفع إلى نقطتين فقط.

وتقام غدًا الجمعة مباراتان في إطار منافسات الجولة الثالثة، الأول يجمع «الهلال» و«التعاون» بملعب بنينا، والثاني بمواجهة «المدينة» و«السويحلي» بملعب الجميل.