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بث مباشر: مباراة أساريا والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 03:29 مساء
بث مباشر: مباراة أساريا والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
فريق نادي أساريا لكرة القدم. (صفحة نادي أساريا عبر فيسبوك)
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تنقل قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والمحلة بثا مباشرا عند الساعة 3:30 بتوقيت ليبيا ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتقام بملعب الزاوية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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