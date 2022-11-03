بث مباشر: مباراة أساريا والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والمحلة بثا مباشرا عند الساعة 3:30 بتوقيت ليبيا ضمن الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتقام بملعب الزاوية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.