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خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 11:11 مساء
خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري
صراع على الكرة بين لاعبي فريق «الأخضر» و«بلاتو يونايتيد» النيجيري، الأربعاء 2 نوفمبر 2022 (صفحة الفريق على فيسبوك)
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تلقى فريق «الأخضر» خسارة ثقيلة من فريق «بلاتو يونايتيد» النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب بدور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ولم يحسن لاعبو «الأخضر» استغلال الفرص التي سنحت لهم في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب أبوجا، حيث شهد الشوط الأول ضغط الفريق النيجيري في منطقة الفريق الليبي الذي حصل على فرصتين خلال هذا الشوط.

ومع استمرار الضغط سجل بلاتو يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 28، والهدف الثاني في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول فيما أخرج حارس مرمي «بلاتو» كرة لاعب «الأخضر» جاك بيسان بصعوبة، وهي أخطر فرصة للفريق خلال هذا الشوط.

شوط الفرص الضائعة لـ«الأخضر»
وفي الشوط الثاني، ظهر لاعبو «الأخضر» بشكل أفضل من الشوط الأول، حيث أضاعوا أربع فرص كانت سانحة للتسجيل، أهمها فرصة «أري بابل» الذي أهدر انفراده، وأرسل الكرة فوق المرمى وفرصة «محمد الشامخ» التي ارتطمت بالعارضة، وفرصة أخرى في الدقيقة 76، وقبلها بثلاثة دقايق (الدقيقة 74) أضاف «بلاتو يونايتيد» الهدف الثالث.

ومن أحد الفرص استطاع «الأخضر» تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 95 أضاف الفريق النيجيري الهدف الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري
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