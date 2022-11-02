«الأهلي طرابلس» يهزم «مارومو غالانتس» بهدف وحيد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق «الأهلي طرابلس» فوزًا بهدف نظيف على فريق «مارومو غالانتس» الجنوب أفريقي، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم بملعب شهداء بنينا، ضمن دور الـ«32 مكرر» ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

بدأ فريق الأهلي الشوط الأول بضغط، ترجمه أنيس سلتو قبل أقل من دقيقة مسجلاً هدف التقدم، بعدها لاحت عدة فرص خلال هذا الشوط لصالح الفريق الليبي، ولكن دون فائدة، في المقابل لم يهدد الفريق الجنوب أفريقي مرمى الأهلي.

مع بداية الشوط الثاني، حصل فريق «مارومو غالانتس» على أخطر فرص اللقاء لكنه فشل في ترجمتها داخل الشباك، بينما تبادل لاعبو «الأهلي طرابلس» إضاعة الفرص السانحة لزيادة النتيجة قبل مباراة العودة خارج الديار.

مهمة صعبة تنتظر «الأهلي طرابلس» في مبارة العودة

وستقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا في التاسع من نوفمبر، وهي مهمة صعبة لفريق «الأهلي طرابلس» الذي كان بإمكانه تحقيق نتيجة مريحة في ملعب شهداء بنينا.

وخرج «الأهلي طرابلس» من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني، رغم تعويضه خسارته بهدفين نظيفين في السودان بالفوز 3-1، إلا أن أفضلية الهدف خارج الأرض أطاحت النادي الليبي إلى البطولة «الكونفدرالية».