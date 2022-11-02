لايبزيغ إلى ثمن نهائي دوري الأبطال برباعية في شباك شاختار

القاهرة - بوابة الوسط

لحق لايبزيغ الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4 - صفر الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.

ورفع لايبزيغ الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الإسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد دانييتسك عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

- توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وأمس الثلاثاء، كل من توتنهام الإنجليزي وأينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي المجموعة الرابعة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما بالنتيجة نفسها (2-1) على المضيفين مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليا ضمن الجولة السادسة والأخيرة.