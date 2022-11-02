Atwasat

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 06:45 مساء
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
من مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني، 07 أكتوبر 2022. (صفحة الأهلي طرابلس بـ«فيسبوك»)
alwasat radio

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا مباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي ضمن دور الـ«32 مكرر» ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وخرج أهلى طرابلس من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني، فرغم تعويضه خسارته بهدفين نظيفين في السودان بالفوز 3-1، إلا أن أفضلية الهدف خارج الأرض أطاحت النادي الليبي إلى البطولة «الكونفدرالية».

واختار مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال، للمباراة تشكيلًا مكون من: محمد نشنوش في حراسة المرمى، ومحمود عكاشة وأحمد التربي ومؤيد جدور ومحمـد المنير وعلي بوعرقوب وأيوب عياد وعبدالله العرفي ومحسـن متولي وإبراهيما تانديا وأنيس سلتو. وفي الاحتياط: التركي ومنصور رزق والشريف والقجدار ومآب والطبال والغنودي وياسين الشماخي والطاهر.

يقدم الاستوديو التحليلي مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي أرحومة وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في ...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول

ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها

قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر ...
مخاطر وقوع أعمال عنف تزداد قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية

مخاطر وقوع أعمال عنف تزداد قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق ...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب ...
منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
«ديربي مصراتة» يطيح بالبلجيكي لوك إيميل
«ديربي مصراتة» يطيح بالبلجيكي لوك إيميل
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في ......
المزيد
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
فريق النصر يخسر مباراة الذهاب أمام ريفرز يونايتد النيجيري
فريق النصر يخسر مباراة الذهاب أمام ريفرز يونايتد النيجيري...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط