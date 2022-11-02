شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا مباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي ضمن دور الـ«32 مكرر» ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وخرج أهلى طرابلس من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني، فرغم تعويضه خسارته بهدفين نظيفين في السودان بالفوز 3-1، إلا أن أفضلية الهدف خارج الأرض أطاحت النادي الليبي إلى البطولة «الكونفدرالية».

واختار مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال، للمباراة تشكيلًا مكون من: محمد نشنوش في حراسة المرمى، ومحمود عكاشة وأحمد التربي ومؤيد جدور ومحمـد المنير وعلي بوعرقوب وأيوب عياد وعبدالله العرفي ومحسـن متولي وإبراهيما تانديا وأنيس سلتو. وفي الاحتياط: التركي ومنصور رزق والشريف والقجدار ومآب والطبال والغنودي وياسين الشماخي والطاهر.

يقدم الاستوديو التحليلي مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي أرحومة وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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