فريق النصر يخسر مباراة الذهاب أمام ريفرز يونايتد النيجيري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خسر فريق النصر مباراة الذهاب أمام فريق ريفرز يونايتد النيجيري في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في مباراة ذهاب الدور 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية بملعب أدوكيي النيجيري.

وبهذه النتيجة أصبحت مهمة فريق النصر صعبة في مبارة الإياب بملعب شهداء بنينا في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

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استطاع الفريق النيجيري تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة، وافتتح التسجيل بركلة جزاء منحها حكم المباراة في الدقيقة 14. وأحرز ريفرز يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، والثالث في الدقيقة 44 من الشوط نفسه حسب المركز الإعلامي لنادي النصر.