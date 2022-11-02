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«ديربي مصراتة» يطيح بالبلجيكي لوك إيميل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 03:34 مساء
«ديربي مصراتة» يطيح بالبلجيكي لوك إيميل
المدرب البلجيكي لوك إيميل والتونسي جمال بن سالم. (أرشيفية)
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أقال مجلس إدارة نادي الاتحاد المصراتي المدرب البلجيكي لوك إيميل والطاقم الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارته في ديربي مدينة مصراتة أمام السويحلي في ثاني جولات الدوري الليبي الممتاز، وهي أول إقالة لمدرب هذا الموسم بعد جولتين فقط.

جمال بن سالم مدربا للاتحاد المصراتي
وكلفت إدارة النادي التونسي جمال بن سالم مدربا للفريق، وعلي الأحول حزازة إداريا للفريق الأول.

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ويتذيل فريق الاتحاد المصراتي ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط؛ إذ خسر مباراته الأولى أمام أبوسليم بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأمام السويحلي بنتيجة هدف دون رد في ديربي مصراتة، كما خسر الفريق تحت قيادة إيميل من المدينة في كأس ليبيا. ويخلد الفريق إلى الراحة في الجولة الثالثة بعد تأجيل مباراته مع الأهلي طرابلس بسبب المشاركة الأفريقية للأخير.

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