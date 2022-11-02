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«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 01:37 مساء
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
alwasat radio

فاز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3) التي تبارت فيها فرق من تونس والجزائر.

وشارك فريقان ليبيان في البطولة هما مختلط النصر والشباب العربي، وكذلك فريق الشباب العربي. حيث وصل الفريقان إلى نهائي البطولة، وحسمها فريق مختلط النصر والشباب العربي لصالحه بنتيجة 14 مقابل 13، بعد مباراة ندية وأداء متقارب حتى آخر لحظة.

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وضم تشكيل مختلط النصر والشباب اللاعبين، علي شويطر وعمر شويطر ويوسف التركي والمعتصم بن حميد. فيما مثل فريق الشباب العربي كل من أسامة مريحيل، وعبدالمجيد أمي، وأيوب أبوسديرة، وتولى المدرب سامح ابولسين الإشراف على الفريقين في هذه البطولة.

قوانين كرة السلة 3×3
وتختلف قوانين كرة السلة 3×3 عن كرة السلة التقليدية في الكثير منها، إذ يتنافس فريقان يتكون كل منهما من 3 لاعبين على سلة واحدة، وتلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد. 

بدأت اللعبة فى أواخر عقد 1980 بالولايات المتحدة، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة إقامة بطولة تجريبية فى دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات 2007 فى ماكاو.

في العام 2012 أقيمت أول بطولة عالمية لها في اليونان وانتهت بفوز مُنتخب صربيا بها، وأقامت اللجنة الأولمبية الدولية أول بطولة خاصة بهذا الصنف الرياضي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
فرحة فوز فريق المختلط الليبي بمنافسات بطولة الجزائر الدولية (3×3). (الاتحاد الليبي للسلة)
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