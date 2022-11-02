لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

في خطوة تهدف لتمكين الجمهور من مؤازرة فريق الأهلي طرابلس في مواجهة فريق جلانتيس النيجيري أسهم لاعبو الزعيم في التكفل بدفع تكاليف نقل الجماهير الرياضية إلى مدينة بنغازي؛ وذلك بإيجار حافلات حديثة لنقل هذه الجماهير من دون مقابل لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في دور الـ32 مكرر بـ«الكونفدرالية» الأفريقية.

وحسب تصريح المدير الإداري للفريق حسين اطليش إلى «بوابة الوسط» فإن الحضور الجماهيري المساند للفريق غير محدد برقم من قبل الكاف ومفتوح لكل الجماهير الرياضية.

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وكان المبادر الأول لهذه البادرة اللاعب نورالدين القليب، واللاعب على أبوعرقوب واللاعب محمد منير واللاعب مأب الشكري، وهناك لاعبون فضلوا عدم ذكر أسمائهم، كما أسهم المحترفان حمدو الهوني المحترف في صفوف الترجي التونسي، ومحمد صولة المحترف في العربي الكويتي بدعم هذه المباراة والتكفل بتوفير حافلتين، وجرى توفير خمس حافلات مجانية أخرى من قبل اللجنة التسييرية لنادي أهلي طرابلس.