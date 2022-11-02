خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

لاعب مميز عرفته ملاعب الكرة الليبية نجماً لامعاً في فريق «المدينة» والمنتخب الوطني، إذ يملك إمكانات المهاجم الجيد، تحكماً في الكرة ودقة في التمرير والسرعة والمراوغة، وقوة التسديد المحكم على المرمى، واللعب بالرأس بشكل ممتاز، مما جعله يسجل عديد الأهداف.

مسيرة كروية طويلة وحافلة بالإنجازات عاشها نوري محمد السري، فهو من مواليد مدينة طرابلس العام 1956، ومثل بقية أقرانه لعب الكرة في الساحات والمدارس، أما بدايته الرسمية فكانت مع فريق «باب البحر»، الذي تدرب معه وشارك في مبارياته الودية. لكن بعد قرار الدمج الذي ضمه إلى نادي «المدينة»، وجد السري نفسه يرتدي غلالة فريق «المدينة»، ومنذ ذلك اليوم ظل يلعب للأشبال والأواسط وكان هداف المرحلتين رغم صغر سنه، وتنبأ له المدربون والنقاد بمستقبل باهر. وأُتيحت له فرصة اللعب مع الفريق الأول في سن السادسة عشرة، وقد ساعده في ذلك تكوينه البدني الجيد، وفي موسم 72 - 73 ورغم صغر سنه أصبح السري هداف الدوري بـ23 هدفاً.

من أفضل ميزاته الفنية، القدرة على الهروب من الرقابة التي تفرض عليه من المدافعين، وأحب فريق «المدينة» وارتبط به، ورفض كافة العروض المالية المغرية التي قدمت له من أغلب الأندية. عرفته كافة الملاعب الليبية بأخلاقه الرياضية العالية ويعطي الغلالة حقها، وتميز باللعب الجدي الرجولي الخالي من الخشونة، لذلك لم يتعرض لأي عقوبة رياضية.

ولأنه يعرف الكرة طيلة زمن اللعب فقط فهو قريب من كل الأندية، ويعترف أنه استفاد من تجربة لاعبين سبقوه في اللعب، كما تحصل مع فريق «المدينة» على بطولة الدوري 76 - 77 والدوري 1983، وتحصل أيضاً على لقب هداف الدوري 5 مرات بين الترتيبين الأول والثاني.

لعب لفريق «المدينة» 17 موسماً رياضياً سجل فيها أكثر من 300 هدف في المراحل التي مر بها، ونال إعجاب جماهير الكرة والصحافة الرياضية، ويحمد الله على ذلك لأنه ترك انطباعاً طيباً في ملاعب الكرة باحترامه الكامل للمنافسين وللفرق الأخرى وللجماهير الكروية. كما تلقى عروضاً خارجية من السعودية، ونادي «العين» الإماراتي، لكنه لم يتصور أن يجد نفسه خارج فريق «المدينة» نتيجة للعلاقة الروحية التي ربطته بالنادي وأصبح بيته الثاني.

عاصر أربعة أجيال في كرة القدم وكان خلالها لاعباً مميزاً، وعندما شعر بعدم القدرة على العطاء كما يجب نتيجة للإصابات والعمليات الجراحية، قرر الاعتزال وهو في قمة مجده في سنة 1987. وبعد الاعتزال، اعتذر عن مطالبات عدة أندية له بالعودة إلى الملاعب، وتحول إلى مجال التدريب، حيث أشرف على تدريب أواسط «المدينة» وتحصل معهم على بطولة طرابلس.

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تولى نوري السري تدريب الفريق الأول وحصل على المركز الثاني في دورة ودية، بعدها ترك التدريب لأنه لا يرغب في العمل خارج نادي «المدينة»، كما رفض العمل الإداري داخل النادي لما يسببه من مشاكل، إذ يود أن يبقى النجم المحبوب للجميع. فالإداري - من وجهة نظره - مطالب باتخاذ قرارات قد ترضي البعض وتغضب آخرين، وهو لا يود أن يفقد أحداً من الذين كانوا يهتفون له في الملاعب.

يقول: «كان هناك مدافعون كبار وحراس مرمى عمالقة، لكنني سجلت في أكثرهم، وكنا نلعب من أجل الغلالة والقتال عليها، وكان يوجد مهاجمون مميزون في الدوري، إذ يحتار مدرب المنتخب في الاختيار بين 19 لاعباً، وحتى مدرب المنتخب يحتار في الاختيار بينهم»، ويوضح: «لا تزال جماهير الكرة تذكر أسماء تلك النجوم بفخر، ولو أتيحت لجيلي الإمكانات التي توفرت فيما يسمى بالاحتراف الحالي لحققنا لليبيا المعجزات الكروية».

ويستغرب من عدم وجود لاعب دولي سابق أو حتى لاعب معروف في الدرجة الأولى في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، لكي تكون له علاقة وطيدة بتاريخ كرة القدم، ويقول: «ربما أتاحت ظروف البلاد السياسية وعدم الاستقرار الفرصة لأشخاص من خارج الوسط الرياضي الوصول لمواقع قيادية الرياضية».

السري متابع جيد للدوريات الأوروبية، إذ يشجع فرق «يوفينتوس» و«ريال مدريد» و«ليفربول»، أما ونجومه المفضلون عالمياً مارادونا وكريستيانو رونالدو، ومحلياً أحمد بن صويد وأحمد الأحول، ويتوقع فوز الماكينات الألمانية ببطولة كأس العالم 2022.

محلياً، فإن حب اللاعب السابق لفريق «المدينة» لا ينافسه فريق آخر، ويقول عن الدوري الليبي الممتاز: «لا يوجد إلا 10 مباريات تستحق المتابعة مع احترام بعض الجهود المخلصة التي تبذل من اللاعبين والأندية»، ويصف نظام المجموعات الدوري بـ«العبث»، ويقول «الدوري الناجح يكون من مجموعة واحدة، وبعدد محدد من الفرق بما يتناسب مع عدد السكان». ويرى «أن وجود العديد من أشباه الأندية في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة (غير شرعي)، لأنها لا تملك مقومات ومعايير الأندية، وتنتهي مهمتها بعد الانتخابات».

يشبه اللاعب المخضرم تغيير مدربي المنتخب الوطني بأنه بات مثل «استئجار دراجة هوائية»، ويقول: «مدرب المنتخب الألماني الذي قاد بلاده للفوز ببطولة كأس العالم في البرازيل 2014 استمر في منصبه 9 سنوات»، ويستدرك: «خلال هذه الفترة تولى تدريب فريقنا الوطني نحو 20 مدرباً محلياً وأجنبياً».

أخيراً لا يتخلى نجم «المدينة» السابق عن تفاؤله بمستقبل الرياضة، وقال: «سوف ترى الأجيال الميادين الحديثة ومقرات الأندية العصرية والقيادات الشبابية بمساندة أصحاب التجربة، وعندها تعود الانتصارات إلى الرياضة الليبية في شتى الألعاب، وينصف التاريخ كل من ضحى من أجل النهوض بالرياضة والوطن».