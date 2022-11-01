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7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 01:43 مساء
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
فريق أبوسليم. (أرشيفية)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد سبع مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فيما تقرر تأجيل ثلاث مباريات؛ نظرا لارتباط الفرق المشاركة في كأس «الكونفدرالية».

ويوم الجمعة المقبل، يلتقي فريقا الهلال والتعاون على ملعب بنينا بمدينة بنغازي بالمجموعة الأولى من البطولة، فيما يلتقي الصداقة وشباب الجبل، ويعقبه مباراة دارنس مع الأهلي بنغازي يوم السبت المقبل على الملعب والمجموعة نفسها.

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المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز 
ويلتقي أساريا ضيفه المحلة على ملعب الزاوية في المجموعة الثانية، يوم الخميس المقبل، ويتبارى المدينة مع السويحلي يوم الجمعة، فيما يلتقي الاتحاد ضيفه الخمس على ملعب أبوسليم في اليوم نفسه. كما يلتقي الأولمبي ضيفة أبوسليم في ملعبه يوم السبت.

3 مباريات مؤجلة في الدوري الليبي الممتاز 
وجرى تأجيل ثلاث مباريات لارتباط الفرق المشاركة في كأس الكونفدرالية، وهي مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، والأخضر والصقور، والنصر والتحدي.

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