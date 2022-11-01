منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين «تحت 17 عاما»، والتي تقام تصفياتها في الجزائر خلال هذا الشهر بلقاء المنتخب المصري في الثامن من نوفمبر.

ثم يواجه فرسان المتوسط، المنتخب المغربي في 11 نوفمبر، والمنتخب التونسي في 14 من الشهر نفسه.

وتستضيف الجزائر نهائيات أمم أفريقيا «تحت 17 عاما» في شهر أبريل العام 2023، وتقام تصفيات بطولة أفريقيا «تحت 17 عاما» ويتأهل من مجموعة ليبيا منتخب واحد للمشاركة في النهائيات.

فيما يلي جدول مباريات تصفيات شمال افريقيا:

8 نوفمبر: المغرب تلتقي تونس وليبيا تلتقي مصر

11 نوفمبر: مصر تلتقي تونس وليبيا تلتقي المغرب

14 نوفمبر: ليبيا تلتقي تونس ومصر تلتقي المغرب

وفاز المنتخب الوطني للناشئين على نظيره الجزائري للناشئين بهدف دون رد في مباراة ودية أُقيمت بالجزائر أخيرا.