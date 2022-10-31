الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج اللاعب الليبي أحمد أبوزريبة بذهبيتين وفضية مع المنتخب الوطني ونادي السويحلي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة حاليًا بمصر.

واستطاع «أبوزريبة» تحطيم ثلاثة أرقام قياسية ليبية، عندما خطف 164 كلغ نتر و205 كلغ، كأول ليبي يحقق رفعة أكثر من 200 كيلو، ومجموع 369 كلغ في فئة وزن 102 كلغ.

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كما أحرز «أبوزريبة» قلادة ذهبية أخرى لنادي السويحلي خلال مشاركته في بطولة الأندية الأفريقية.

وأمس الأحد، توج الرباع الليبي إحسان شلابى بثلاث ميداليات في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة باستاد القاهرة، بمشاركة 19 دولة. وفاز شلابي فى وزن 73 كلغ بميداليتين فضيتين في مسابقة الخطف (137 والمجموع 308 كلغ) وبرونزية النتر (171 كلغ).

اللاعب الليبي أحمد أبوزريبة يشارك في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة باستاد القاهرة، 31 أكتوبر 2022.. (بوابة الوسط)