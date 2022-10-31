بعثة «أهلي طرابلس» تصل بنغازي استعدادا لملاقاة «ومارومو جلانتس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة نادي أهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي الليلة الماضية استعدادا لملاقاة فريق «ومارومو جلانتس».

وسيواجه الأهلي الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب كأس الكونفدرالية، وذلك على ملعب شهداء بنينا في في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثاني من نوفمبر المقبل. وسيقود اللقاء الحكم جان أوتارا من بوركينا فاسو، ويساعده سايدو تياما وحبيب عمر نانيو، والمراقب من إثيوبيا سولمون ابيبي.

وفي منتصف أكتوبر، أسدل الستار على مباريات دور الـ32 من منافسات دوري الأبطال، وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وتأهل إلى دور الـ32 مكرر بـ«الكونفدرالية»، الأهلي طرابلس قادما من دوري الأبطال، والأخضر والنصر في البطولة ذاتها.

المتأهلون في «الكونفدرالية»

الصفاقسي والأفريقي من تونس، وبيراميدز وفيوتشر من مصر، ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والنصر والأخضر من ليبيا، واتحاد الجزائر من الجزائر، وتشاشوما وإف سي روايالز من جنوب أفريقيا، وغاغنوا من ساحل العاج، وسانت إيلوي لوبوبو وموتيما بيمبي من جمهورية الكونغو، وديابل نوار من الكونغو، وريال باماكو من مالي.