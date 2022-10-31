ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لفروسية البولو، أحمد الأربد، الانطلاقة الفعلية لنشاط الاتحاد بعد إشهاره السنوات الأخيرة، لافتا إلى «المضي في إجراءات الانضمام للاتحاد الدولي للعبة ومقره بالعاصمة الأرجنتينية».

وأشار الأربد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى نشاط كبير ستسجله هذه الرياضة العام المقبل، بوصفها نوعا من أنواع رياضات الفروسية التي تمارس حديثا في ليبيا»، موضحا أن الاتحاد بصدد «تنظيم دورات للمدربين لنشر اللعبة وتعليم الناشئين أساسياتها».

ملاعب فروسية البولو

ونوه إلى «تجهيز أربعة ملاعب خاصة بفروسية البولو في طرابلس والخمس ومزدة وبلدية الجديدة بالعجيلات المجاورة لمجمع مليتة النفطي».

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وفي العام الماضي، زار الأربد مقر سفارة الأرجنتين في تونس، حيث التقى مع سفير وطاقم سفارة الأرجنتين المعتمدة في ليبيا، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع لعبة البولو في ليبيا، إضافة إلى مناقشة رغبة ليبيا للتقدم لعضوية الاتحاد الدولي للبولو الكائن مقره بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.