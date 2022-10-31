روشتة علمية لـ«الهوكي» من جامعة مصراتة: التكنولوجيا الرقمية والاهتمام بالناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أوصى المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة بالاهتمام بناشئي اللعبة وبرامجهم التدريبية المختلفة مثل الألعاب التمهيدية بصورة متدرجة ووفق الأسس العلمية، كما دعا المؤتمر إلى تطبيق التكنولوجيا الرقمية في كل المقررات المنهجية الخاصة بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة.

ونظم الاتحاد الليبي للهوكي المؤتمر بالتعاون مع جامعة مصراتة، تحت شعار «رياضة الهوكي بين الحاضر ورؤية المستقبل»، بإشراف اللجنة الأولمبية الليبية، وحضور شخصيات علمية وأكاديمية من عدة جامعات ليبية وعربية.

وحث المشاركون، في ختام أعمال المؤتمر على تحديث منهج مقرر مادة الهوكي بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة، وإجراء مزيد الدراسات والأبحاث العلمية والاستفادة من نتائجها.

استثمار برامج الاختبارات في تدريبات الهوكي

وخلص المؤتمر إلى «استثمار برامج الاختبارات والمقاييس في العمليات التدريبية والاستفادة منها في عمليات انتقاء الناشئين»، و«استخدام بعض البرامج العلمية لتحسين القدرات البدنية والنفسية الخاصة بناشئي هوكي الميدان»، و«التواصل مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وكليات التربية البدنية والأندية الرياضية لمواجهة وتذليل الصعوبات التي تواجه رياضة الهوكي مثل الملاعب والساحات والأدوات والتخطيط والتنظيم الإداري».

وأجرى رئيس الاتحاد الدولي للهوكي ومدير لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للهوكي مداخلات عبر تطبيق «زووم»، علاوة على محاضرين وخبراء دوليين، وبمشاركة عديد المهتمين والمختصين بلعبة الهوكي بأبحاث علمية من عدة دول عربية.

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)

من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي بمدينة مصراتة. (الاتحاد الليبي للهوكي)