إعادة تشكيل اتحاد القوة البدنية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدى إعادة تشكيل الاتحاد الفرعى للقوة البدنيه بالمنطقه الغربية.

وحسب القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، يضم تشكيل الاتحاد الفرعي كلا من فتحي عثمان جيره رئيسا وحسن فرج الصويعي نائبا.

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كما يضم التشكيل للمجلس كلا من عماد الدين بشير النعاس مقررا، ووسيم جمال الزوى أمينا للصندوق، وعضوية وائل عبدالسلام وفرج علي، وعلي العامري.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد تعديل موعد بطولة المرحوم عيسى المجعوك احميد، بحيث تكون ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس 22 و23 و24 نوفمبر 2022 بمدينة مصراتة.

