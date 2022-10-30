«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حسم فريق السويحلي ديربي مدينة مصراتة بالفوز على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز، في مباراة شهدت الندية وضياع الفرص من كلا الفريقين.

هدف المباراة الوحيد سجله لاعب السويحلي عبدالرحمن أبوسنينة في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وأصبح في رصيد فريق السويحلي بعد الجولة الثانية 6 نقاط، وبقي الاتحاد المصراتي من دون نقاط من جولتين.

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«أهلي بنغازي» يهزم «الهلال» بثلاثية

وفي المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا في ديربي بنغازي، انتهت مباراة قمة الأسبوع بين «أهلي بنغازي» و«الهلال» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأول.

انتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجل لاعب «الهلال» الموريتاني أحمد سالم هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، وعدَّل لأهلي بنغازي جمعة أبورقيقة في الدقيقة 22، قبل أن يضيف المدافع فاضل سلامة الهدف الثاني لأهلي بنغازي في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني حاول «الهلال» العودة في النتيجة، ومارس الضغط على دفاعات «أهلي بنغازي»، ولكن عكس مجريات اللعب استطاع أحمد اكرواع إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 92 من الوقيت البديل

ووصل «أهلي بنغازي» إلى النقطة الرابعة من فوز وتعادل والهلال دون نقاط من جولتين.