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شاهد: بث مباشر لمباراة الهلال والأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 06:21 مساء
شاهد: بث مباشر لمباراة الهلال والأهلي بنغازي
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تقدم قناة الوسط «WTV» برنامج «الاستوديو التحليلي» ونقلًا مباشرًا لمباراة الهلال والأهلي بنغازي ضمن الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، التي تقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

يقدم البرنامج مؤيد اسكندر، بمشاركة خبراء التحليل عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلي أرحومة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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