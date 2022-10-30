شاهد: الاستوديو التحليلي وبث مباشر لديربي السويحلي والاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» عند الساعة الثالثة مساءً برنامج «الاستوديو التحليلي» ونقلًا مباشرًا لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي ضمن الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، التي تقام على ملعب مصراتة.

يقدم البرنامج مؤيد اسكندر، بمشاركة خبراء التحليل عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي أرحومة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.