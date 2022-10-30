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الدوري الليبي: الأهلي بنغازي يلتقي الهلال.. والسويحلي والاتحاد في ديربي مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 30 أكتوبر 2022, 11:30 صباحا
الدوري الليبي: الأهلي بنغازي يلتقي الهلال.. والسويحلي والاتحاد في ديربي مصراتة
مباراة سابقة للسويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز. (صورة مثبتة من الفيديو)
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يستضيف ملعب مصراتة اليوم الأحد ديربي المدينة الذي يجمع السويحلي والاتحاد المصراتي عند الساعة 3:00 مساء، ومراقب المباراة ناجي الخباط، في الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وفي الجولة نفسها من البطولة يلتقي الأهلي بنغازي مع الهلال على ملعب شهداء بنينا ببنغازي عند الساعة 6:30 مساء، ومراقب المباراة عمر جمعة. وأجلت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات مباراتي شباب الجبل مع الأخضر، والنصر مع دارنس، للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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وفيما يلي نتائج الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز الليبي
▪︎ الصقور × التحدي 1 - 0
▪︎ الاتحاد × المحلة 1 - 0
▪︎ الصداقه × التعاون 0 - 0
▪︎ أبوسليم × الأهلي طرابلس 1 - 0
▪︎ أساريا × الأولمبي 1 - 1
▪︎ الخمس × المدينة 0 - 0

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