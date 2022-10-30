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«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 30 أكتوبر 2022, 11:02 صباحا
«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى
الرباع الليبي إحسان شلابي عقب التتويج بفضيتين وبرونزية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة باستاد القاهرة، 29 أكتوبر 2022.. (بوابة الوسط)
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توج الرباع الليبي إحسان شلابى بثلاث ميداليات في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة باستاد القاهرة، بمشاركة 19 دولة. وفاز شلابي فى وزن 73 كلغ بميداليتين فضيتين في مسابقة الخطف (137 والمجموع 308 كلغ) وبرونزية النتر (171 كلغ).

وعلاوة على شلابي، تشارك ليبيا في المحفل الأفريقي بالرباعين أحمد أبو زريبة وعمر العجمي.

وتبارى في منافسات وزن 73 كلغ ستة رباعين، بواقع 2 من مصر، و1 من ليبيا، و1 من الكاميرون، و1 من كوت ديفوار، و1 من زامبيا، وجاءت النتائج النهائيه على النحو التالي:

ترتيب الفائزين في اليوم الأول لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال
توج الرباع المصري أحمد محمد بثلاث ذهبيات الخطف 150كلغ والنتر 180كلغ (المجموع 330 كلغ)، والرباع المصري مصطفى إبراهيم الذي أخفق في محاولاته الثلاث في خطف 137 كلغ، وتوج بالميدالية الفضية (النتر) بثقل 173 كلغ.

وحل ثالثًا الرباع الكاميروني جيراد بميداليتين برونزيتين في خطف 120كلغ والمجموع 280 كلغ، وحل رابعًا الرباع الإيفواري جوناثان خطف 93 كلغ ونتر 105كلغ، بمجموع 198 كلغ. وخامسًا الزامبي دايسون خطف 90 كلغ ونتر 100كلغ، والمجموع 190كلغ.

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يشار إلى أن منافسات البطولة تقام بالقاعة رقم 3 باستاد القاهرة، برعاية وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، وبحضور رئيسي الاتحادين الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد جلود، والاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال الليبي خالد مهلهل، ورئيس جهاز الرياضة العسكري المصري اللواء حسام خضر، ورئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد عبدالمقصود.

وتشارك 19 دولة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وهي ليبيا، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريشيوس، وسيشل، والسودان، وبوتسوانا، والكاميرون، والكونغو، وغانا، وليسوتو، ونيجيريا، ورواندا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وأوغندا.

الرباع الليبي إحسان شلابي عقب التتويج بفضيتين وبرونزية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة باستاد القاهرة، 29 أكتوبر 2022.. (بوابة الوسط)
الرباع الليبي إحسان شلابي عقب التتويج بفضيتين وبرونزية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة باستاد القاهرة، 29 أكتوبر 2022.. (بوابة الوسط)
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