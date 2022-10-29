رأسية أيوب عمار تلحق الخسارة بـ«الأهلي طرابلس» أمام أبو سليم

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق أبو سليم على نظيره الأهلي طرابلس بهدف نظيف من رأسية أيوب عمار في اللقاء الذي أُقيم بينهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الليبي، مساء اليوم السبت.

المباراة أُقيمت على ملعب أبوسليم. وبدأت ساخنة، إذ سجل عمار الهدف في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة اللقاء.

محاولات التعديل لم تفلح مع الأهلي طرابلس

وفيما حاول الأهلي طرابلس تعديل النتيجة وشن بعض الهجمات الخطرة، لكنه لم يتمكن من العودة في اللقاء.

ففي الدقيقة 26 أهدار لاعب الأهلي طرابلس ياسين الشماخي فرصة التعديل، كذلك أهدر محمد الطبال فرصة خطرة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ركن أبوسليم للدفاع وغلق المساحات واعتمد على المرتدات طيلة زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهدف دون رد، ليحصل صاحب الأرض على 3 نقاط ويرفع رصيده عند 6 نقاط، فيما تجمد عدد نقاط الأهلي عند ثلاث نقاط.

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ديربي الزاوية بلا أهداف

وفي ملعب الزاوية، انتهى لقاء الأولمبي وأساريا في ديربي الزاوية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مهاجم الأولمبي جعفر اجبوده افتتح أهداف المبارة، ثم استطاع فريق أساريا تعديل النتيجة في الوقت الضائع من الشوط الثاني عن طريق لاعبه نصري كابوكا، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

وفي ملعب الخمس، أُقيمت مباراة المدينة والخمس وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة، وكانت النقطة هي الأولى في عداد الخمس، بينما ارتفع رصيد المدينة إلى نقطتين.