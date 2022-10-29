«أهلي طرابلس» يطالب بتوفير طائرة خاصة لرحلة جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

طالبت اللجنة التسييرية لنادي أهلي طرابلس في رسالة لوزارة الرياضة بتوفير طائرة خاصة لرحلة فريقها لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا، التي قد تستغرق 24 ساعة عبر الطيران التجاري ومحطات للتوقف والانتظار، مما يرهق الرياضيين.

وحسب مسار الرحلة فإن بعثة الفريق ستغادر الأحد إلى بنغازي لملاقاة الفريق الجنوبي الأفريقي (مارومو جلانتس) يوم 2 نوفمبر المقبل بملعب شهداء بنينا على تمام الساعة السابعة مساءً، وسيعود الفريق إلى طرابلس ومنها سينطلق في رحلة مكوكية إلى جنوب أفريقيا بحسب خارطة الرحلة والحجوزات.

- الأهلي طرابلس يواجه ماورمو الجنوب أفريقي.

وسيغادر الفريق إلى القاهرة ومنها إلى جنوب أفريقيا التي سيصلها صباح الأحد، في رحلة تجارية على متن الخطوط الجوية المصرية ليواصل تدريباته واستعداده الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ليلعب المباراة ويعود بعدها على نفس الخطوط في رحلة تستغرق كثيرًا من الوقت بين الانتظار والتنقل تصل إلى 24 ساعة.