بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»...

تبث قناة «الوسط (WTV)» مباراة الأولمبي وأساريا في الأسبوع الثاني من ذهاب الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، وتقام بملعب الزاوية.
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
- لمشاهدة الشوط الثاني من المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا
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وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين.
المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.
المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.
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