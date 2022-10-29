بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «الوسط (WTV)» مباراة الأولمبي وأساريا في الأسبوع الثاني من ذهاب الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، وتقام بملعب الزاوية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة الشوط الثاني من المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا





- لمشاهدة تسجيلا للشوط الأول من المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.