الدوري الليبي: الصقور والاتحاد يخطفان ثلاث نقاط والتعادل بين التعاون والصداقة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حصد فريق الصقور العائد إلى الدوري الممتاز أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد فوزه على فريق التحدي، بينما خطف فريق الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة في الوقت القاتل أمام المحلة، وانتهى لقاء التعاون والصداقة بالتعادل دون أهداف في المبارة التي لُعبت بملعب أجدابيا.

وأقيمت المباريات الثلاث ضمن الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز، حيث سجل لاعب الصقور المهدي الرصيايصي هدف الفوز الوحيد على التحدي في المبارة التي التي أقيمت الخميس بملعب طبرق، بينما بملعب أبوسليم هز لاعب الاتحاد يوسف كاره في الدقيقة 93 شباك فريق المحلة في المبارة التي أقيمت أمس الجمعة.

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وتقام اليوم السبت ثلاث مباريات فى الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث يشهد ملعب الزاوية أول ديربي لمدينة الزاوية يجمع الأولمبي وأساريا ويكون المراقب أحمد عاشور، وعلى ملعب الخمس يحل فريق المدينة ضيفًا على فريق الخمس، ويكون المراقب عبدالفتاح التريكي.

وعلى ملعب أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس، فريق أبوسليم ويكون المراقب خيري الماقوري، ويوم الأحد دربي مصراتة والذي سيجمع الاتحاد المصراتي والسويحلي، والأحد أيضًا مباراة الأهلي بنغازي يلتقي الهلال في قمة مباريات الأسبوع، وأجلت لجنة المسابقات مباراتي الأخضر وشباب الجبل، ودارنس مع النصر، بسبب المشاركة الأفريقية، وسفر الأخضر والنصر إلى نيجيريا لخوض مواجهتي «الكونفدرالية».