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شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 02:15 مساء
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
إعلان برنامج الأستوديو التحليلي لقناة الوسط «WTV». (قناة الوسط)
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تقدم قناة الوسط «WTV» عند الثالثة مساء برنامج «الأستوديو التحليلي» ونقلًا مباشرًا لمبارتي اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

ويلتقي في المواجهة الأولى فريقا أبوسليم X الأهلي طرابلس عند الساعة الثالثة ونصف (3:30) بملعب أبوسليم في طرابلس. ويلتقي في المواجهة الثانية فريقا الأولمبي X أساريا، وتقام عند الساعة الثالثة ونصف (3:30) بملعب الزاوية.

يقدم البرنامج عبدالرزاق بلحاج، بمشاركة خبراء التحليل عبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي أرحومة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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