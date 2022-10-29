اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم السبت، مع ثلاث مباريات فى الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث يشهد ملعب الزاوية أول ديربي لمدينة الزاوية يجمع الأولمبي وأساريا ويكون المراقب أحمد عاشور، وعلى ملعب الخمس يحل فريق المدينة ضيفًا على فريق الخمس، ويكون المراقب عبدالفتاح التريكي.

وعلى ملعب أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس، فريق أبوسليم ويكون المراقب خيري الماقوري.

- قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

في سياق متصل، يشهد ملعب مصراتة غدًا الأحد، ديربى المدينة، والذى سيجمع السويحلي والاتحاد المصراتي ويكون المراقب ناجي الخباط، وعلى ملعب شهداء بنينا يواجه الأهلي بنغازي، الهلال، ويكون المراقب عمر جمعة.

وستتأجل مباراتا شباب الجبل مع الأخضر والنصر مع دارنس، للمشاركة الأفريقية الكونفدرالية.

مفكرة الجولة الثانية

الصقور × التحدى 1 /0

الاتحاد × المحلة 1/ 0

الصداقة × التعاون 0/ 0

وكشفت قناة الوسط «WTV» الخريطة الكاملة لبث مباريات الدوري والكأس في ليبيا على مدار الأسبوع، مصحوبة بمواعيد الاستوديو التحليلي للمباريات، حيث تقام مباريات كأس ليبيا أيام الثلاثاء والأربعاء، بينما تجرى مباريات الدوري الممتاز في باقي الأيام، بتوقيت ليبيا.