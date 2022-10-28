شاهد: مباراة المحلة والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تقدم الأستوديو التحليلي لمباراة المحلة والاتحاد ونقل مباشر للمباراة ضمن الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يقدم البرنامج مراد دخيل، بمشاركة خبراء التحليل عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلي أرحومة.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز لقاء الأسبوع الأول بهدف لصفر أمام الأولمبي، بينما تعادل المحلة المدينة بثلاثة أهداف لكل منهما.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك».. اضغط هنا

وانطلقت الأربعاء، 19 أكتوبر، النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.