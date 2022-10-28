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طبرق تستقبل مواجهة الصقور والتحدي.. والمحلة أمام الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 28 أكتوبر 2022, 08:55 صباحا
طبرق تستقبل مواجهة الصقور والتحدي.. والمحلة أمام الاتحاد
مباراة كرة قدم. (الإنترنت)
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الثاني بمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2023، وستكون مباريات الأسبوع الثاني والتي ستنطلق اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري على النحو التالي:

في المجموعة الأولى، الخميس 27 أكتوبر، الصقور يلتقي التحدي بملعب طبرق، والجمعة 28 أكتوبر، التعاون يلتقي الصداقة بملعب أجدابيا، والأحد 30 أكتوبر، الأهلي بنغازي يلتقي الهلال في قمة مباريات الأسبوع، وأجلت لجنة المسابقات مباراتي الأخضر وشباب الجبل، ودارنس مع النصر، بسبب المشاركة الأفريقية، وسفر الأخضر والنصر إلى نيجيريا لخوض مواجهتي «الكونفدرالية».
وفي المجموعة الثانية، الجمعة 28 أكتوبر، المحلة يلتقي الاتحاد بملعب أبوسليم، والسبت 29 أكتوبر، وأساريا يلتقي الأولمبي في ملعب الزواية، والخمس يلتقي المدينة في ملعب الخمس، وأبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس بملعب أبوسليم، والأحد 30 أكتوبر، قمة مباريات الأسبوع تجمع السويحلي والاتحاد المصراتي في دربي مدينة مصراتة.

انطلقت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهدت مباريات المجموعتين 10 مباريات، انتهت 7 بالفوز، و3 بالتعادل، واهتزت الشباك 21 مرة، بمعدل 2.1 هدف في كل مباراة، وكانت النتائج المسجلة شهدت في الأسبوع الأول، فوز النصر على الصقور بثلاثة أهداف مقابل هدف (3 - 1)، والأخضر على التعاون بأربعة أهداف دون رد، وتعادل المحلة والمدينة بثلاثة أهداف لكل منهما (3 - 3)، بينما تعادل الصداقة والأهلي بنغازي دون أهداف، كما تعادل التحدي وشباب الجبل بنفس النتيجة دون أهداف، وفاز الاتحاد على الأولمبي بهدف دون مقابل، والأهلي طرابلس على أساريا بهدف دون رد، وأبوسليم على الاتحاد المصراتي بهدفين لهدف (2 - 1)، ودارنس على الهلال بهدف لصفر، والسويحلي على الخمس بهدف لصفر.

الترتيب بعد الجولة الأولى
في المجموعة الأولى تساوت فرق الأخضر والنصر ودارنس برصيد 3 نقاط لكل منهم، وبفاق الأهداف الصدارة للأخضر (+ 4 أهداف)، والنصر ثانياً (+ 2 هدف)، ودارنس ثالثاً (+ 1 هدف)، ثم فرق الأهلي بنغازي والصداقة والتحدي وشباب الجبل برصيد بنقطة واحدة لكل منهم، وفي الترتيب الهلال والصقور والتعاون دون نقاط، وفي المجموعة الثانية تساوت أربعة فرق برصيد 3 نقاط لكل منها (+ 1 هدف) لكل منها، حيث تصدر أبوسليم المجموعة كونه الأكثر تهديفاً بهدفين، ومن بعده فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والسويحلي بهدف واحد، ومن خلفهم فريقا المدينة والمحلة برصيد 1 نقطة لكل منهما، وفى أخر الترتيب الاتحاد المصراتي وأساريا والأولمبي والخمس دون نقاط.

- في العدد 362: ليبيا بين خيارين.. و«الاتجار بالبشر» على أجندة زيارة خان

كانت عدة أندية طالبت اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق بطولة كأس ليبيا والدوري الممتاز، فيما عرضت عدة فرق أخرى تغيير مواعيد انطلاق بطولة الكأس والدوري الممتاز، ليستأنف نشاط الكأس، على أن يتم النظر في موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 2023، بسبب أزمة تجدد طلب الأندية للدعم المالي كشرط لبدء الموسم الكروي الجديد، الذي بات يهدد مرحلة الانطلاق، كما حدث في بداية الموسم الماضي، الذي شهد حالة من الجدل الطويل تسببت في التأجيل أكثر من مرة، حيث أصدرت عدة أندية بياناً موحداً بشأن طلب دعم مالي من وزارة الرياضة يساعدها على خوض غمار المنافسات المحلية.

مدربو الدوري الممتاز في الموسم الجديد
يشهد الموسم الرياضي الجديد للدوري الليبي الممتاز 2022 - 2023، قائمة بأسماء المدربين لفرق أندية الممتاز، الذين تعاقدت معهم الأندية هذا الموسم، ما بين مدربين وطنيين وأجانب من تونس ومصر وصربيا وبلجيكا، وتضم قائمة المدربين الوطنيين: رضا عطية مدرب فريق المدينة، وأسامة الحمادي مدرب الاتحاد، وعلي المرجيني مدرب السويحلي، أيضاً يتواجد صبري قشوط مدرب المحلة، ورمضان الورفلي مدرب التحدي، ومحمد الككلي مدرب الصداقة، والمهدي أبوشاح مدرب شباب الجبل، وناصر الحضيري مدرب التعاون، وصالح ارحيل مدرب الصقور.

أما المدربون الأجانب، فيتواجد في الدوري الليبي من تونس مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال، والمدرب طارق ثابت مع الأولمبي، ومع الهلال سمير الباز، وفي الأخضر المدرب التونسي سمير شمام، ويدرب الأهلي بنغازي التونسي شهاب الليلي، ومع أساريا التونسي كريم الزواغي، ومع أبوسليم المدرب التونسي شكري الخطوي، ويدرب الخمس التونسي عثمان النجار، ويتواجد المدرب المصري مصطفى مرعي مدرباً لدارنس، ومن صربيا المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش مع فريق النصر، ومن بلجيكا المدرب لوك إيمال لفريق الاتحاد المصراتي.

خريطة الموسم الماضي على صعيد المدربين
وفي الموسم الماضي، شهد الدوري الليبي وجود كم هائل من المدربين التوانسة في ظاهرة فريدة هي الأولى من نوعها تشهدها الملاعب الليبية في جميع المسابقات «الممتاز ودوري الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة»، رغم رحيل عدد كبير من هؤلاء المدربين، أبرزهم مدرب فريق الاتحاد محمد الكوكي الذي جرى الاستغناء عنه، بعد خسارته مباراة الديربي أمام الأهلي طرابلس، رغم أنه قاد الفريق في فترة زمنية جعلته متصدر المجموعة الثانية قبل الأسبوع الثامن من مرحلة الإياب، حيث خسر الفريق أربع جولات عجلت برحيل الكوكي والاستعانة بالمدرب المحلي أسامة الحمادي، الوحيد الممثل للمدرب الوطني في الدور السداسي، مقابل خمسة مدربين توانسة، وهم: فتحي الجبال مدرب الأهلي طرابلس، وشهاب الليلي مدرب النصر، ومنير الشبيل مدرب الأولمبي، وسمير شمام مدرب الأخضر، وأخيراً المدرب التونسي فوزي البنزراتي مدرب الأهلي بنغازي.

وانضم إلى كوكبة المدربين التوانسة المخضر فوزي البنزرتي الذي تعاقدت معه إدارة نادي الأهلي بنغازي أخيراً ليقود الفريق في مرحلة السداسي، كما انضم فتحي الجبال لقيادة الأهلي طرابلس «الزعيم» ومستمر حتى الآن، وقاد الفريق بنجاح في أفريقيا ووصل معه إلى دور نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، لكنه خسر لقب الدوري الموسم الماضي أمام الاتحاد، ويستمر أيضاً التونسي سمير شمام مدرباً لفريق الأخضر بعد أن قاده من بداية الموسم الماضي، بينم انتقل التونسي شهاب الليلي من تدريب نادي النصر إلى الأهلي بنغازي.

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