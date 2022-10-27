Atwasat

«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 27 أكتوبر 2022, 12:10 صباحا
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
من تدريبات فريق الأخضر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
alwasat radio

حقق فريق «الأخضر» فوزًا كبيرًا على فريق «درانس» بسداسية ضمن منافسات كأس ليبيا لكرة القدم، ليلحق بفريقي «أهلي طرابلس» و«أهلي بنغازي» إلى الدور ربع النهائي.

«الأخضر» يمطر شباك «درانس» بـ6 أهداف
وتناوب على تسجيل أهداف «الأخضر» كل من اللاعب الجزائري خالد الصاروخ، وطلحة رزق، وعامر التاروغي، وبهاء السلامي، وسالم روما، وصهيب بن سليمان.

وينتظر عقد الدور النصف نهائي، الفريق الرابع، الذي من المرجح أن يكون فريق «الخمس»، حيث رفضت لجنة الطعون بالاتحاد الليبي لكرة القدم طعن «السويحلي» في مباراته مع الخمس.

- «الأهليان» في نصف نهائي كأس ليبيا

جولة نصف النهائي
وحسب الجدول، فإنَّ «الأخضر» سيلتقي «أهلي بنغازي» في الدور النصف نهائي، وسيلتقي «أهلي طرابلس» مع الفائز من مباراة «المدينة» و«الخمس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس ...
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 ...
أسامة الطالب بطلا لـ«الشطرنج طرابلس»
أسامة الطالب بطلا لـ«الشطرنج طرابلس»
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس...
6 نوفمبر أول اجتماع لـ«اتحاد الشراع» المنتخب في طرابلس
6 نوفمبر أول اجتماع لـ«اتحاد الشراع» المنتخب في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في ......
المزيد
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا...
محاضرات وبحوث علمية في المؤتمر العلمي الدولي لـ«الهوكي»
محاضرات وبحوث علمية في المؤتمر العلمي الدولي لـ«الهوكي»...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر...
6 نوفمبر أول اجتماع لـ«اتحاد الشراع» المنتخب في طرابلس
6 نوفمبر أول اجتماع لـ«اتحاد الشراع» المنتخب في طرابلس...
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط