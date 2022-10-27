«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق «الأخضر» فوزًا كبيرًا على فريق «درانس» بسداسية ضمن منافسات كأس ليبيا لكرة القدم، ليلحق بفريقي «أهلي طرابلس» و«أهلي بنغازي» إلى الدور ربع النهائي.

«الأخضر» يمطر شباك «درانس» بـ6 أهداف

وتناوب على تسجيل أهداف «الأخضر» كل من اللاعب الجزائري خالد الصاروخ، وطلحة رزق، وعامر التاروغي، وبهاء السلامي، وسالم روما، وصهيب بن سليمان.

وينتظر عقد الدور النصف نهائي، الفريق الرابع، الذي من المرجح أن يكون فريق «الخمس»، حيث رفضت لجنة الطعون بالاتحاد الليبي لكرة القدم طعن «السويحلي» في مباراته مع الخمس.

- «الأهليان» في نصف نهائي كأس ليبيا