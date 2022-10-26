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محاضرات وبحوث علمية في المؤتمر العلمي الدولي لـ«الهوكي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 03:52 مساء
محاضرات وبحوث علمية في المؤتمر العلمي الدولي لـ«الهوكي»
المؤتمر العلمي الدولي لـ«الهوكي». (فيسبوك)
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ينطلق اليوم الأربعاء بمصراتة المؤتمر العلمي الدولي لرياضة الهوكي تحت شعار «رياضة الهوكي بين الحاضر ورؤية المستقبل».

يتضمن برنامج الحفل عديد الفقرات من بينها كلمات لمسؤولي الاتحاد الليبي للهوكي ومكتب الرياضة بمصراتة واللجنة العلمية للمؤتمر وجامعة مصراتة واللجنة الأولمبية الليبية.

- بدء اجتماعات اللجان التحضيرية للمؤتمر العلمي لرياضة الهوكي
- 6 فرق في دوري ناشئي الهوكي الليبي

أيضا يتضمن المؤتمر كلمات الاتحاد الدولي للهوكي والمجلة الأوروبية لتكنولوجيا علوم الرياضة مع عرض تعريفي لرياضة الهوكي في ليبيا ومحاضرة علمية في الرياضة المعاصرة ومحاضرة بعنوان «صناعة البطل في المجال الرياضي».

صلاح مهنى يكشف محاور المؤتمر
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الاتحاد الليبي للهوكي صلاح مهنى: «سيناقش في هذا المؤتمر عديد الأبحاث العلمية من بينها نشاط لاعبي الهوكي الميداني، والمقارنة مع لاعبي كرة القدم للدكتور محمد سهيل الشلي، وبحث تطبيق مستويات المجال الحركي باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على المهارات الأساسية في رياضة الهوكي للدكتورة شيماء ماهر».

وأضاف «يتضمن أيضا المؤتمر بحث تأثير البرنامج المعدل على تطوير القدرات البدنية والمستوى المهاري لناشئي هوكي الميدان للدكتور محمد أحمد إبراهيم، وتأثير استخدام التعلم المتمازج على مستوى أداء المهارات الأساسية في الهوكي لطلاب كلية التربية البدنية جامعة أسيوط للدكتور أحمد تميم، وبحث بعنوان دور عملية انتقاء الناشئين في تحقيق المستوى الرياضي العالي للأندية الرياضية للدكتور إسماعيل بن طاهر الرياضية».

بحث حول الأداء المهاري لناشئي الهوكي
وأكمل صلاح مهنى حديثه قائلا «بحث تأثير الألعاب التمهيدية على الأداء المهاري لناشئي الهوكي للأستاذ فتحي ناجي، وأيضا بحث عن الصعوبات التي تواجه لعبة الهوكي في ليبيا للدكاترة زياد سويدان ومحمد على عامر ورشاد الميساوي، وبحث عن تصميم مقياس للتفكير الوطني الهجومي للضربة الركنية الجزائية للهوكي للدكتور محمد بدؤ والدكتورة هند عفيفي».

واختتم رئيس الاتحاد الليبي للهوكي صلاح مهنى حديثه قائلا «يقدم بحث عن تأثير الذكاء الصناعي والتخطيط الاستراتيجي في صناعة موهوبي الهوكي للدكتور محمد غازي، وبحث عن تأثير التدريبات المركبة على تطور بعض المهارات الأساسية والصفات البدنية لدى لاعبي الهوكي بالسودان للدكتور أحمد آدم والدكتورة أماني حمزة، وبحث عن أهمية رياضة الهوكي في تطوير الجانبين النفسي والحركي للأشخاص ذوي القصور الذهني المتوسط للدكتور مروان الشايب».

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