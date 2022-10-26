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شاهد عبر قناة الوسط «Wtv» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 2 الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 03:17 مساء
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 2 الأخضر
مباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا. (صورة مثبتة من الفيديو)
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تبث قناة الوسط «Wtv» مباراة دارنس والأخضر، ضمن مباريات دور الثمانية في كأس ليبيا لكرة القدم، عبر استوديو تحليل بنقل (HD).

وتأهل فريقا «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» إلى دور نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزهما الثلاثاء على فريقي «أبوسليم» «الأولمبي».

يقدم الاستوديو التحليلي الإعلامي مؤيد إسكندر ومحللين «Wtv» علي ارحومة وأسامة الفزاني وعبد الرحيم نجم في تمام الساعة الثانية والنصف.

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دارنس X الأخضر
التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

لم تدرج لجنة المسابقات المباراة الرابعة بين الخمس والمدينة في الدور نفسه، ولم تُعرف الأسباب بعد لعدم الإدراج.

مباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا. (صورة مثبتة من الفيديو)
مباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا. (صورة مثبتة من الفيديو)
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