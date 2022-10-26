قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «Wtv» مباراة دارنس والأخضر، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الثمانية في كأس ليبيا لكرة القدم، عبر استوديو تحليل بنقل (HD).

وتأهل فريقا «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» إلى دور نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزهما الثلاثاء على فريقي «أبوسليم» «الأولمبي».

- «الأهليان» في نصف نهائي كأس ليبيا

يقدم الاستوديو التحليلي الإعلامي مؤيد إسكندر ومحللين «Wtv» علي ارحومة وأسامة الفزاني وعبد الرحيم نجم في تمام الساعة الثانية والنصف.

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دارنس X الأخضر - الساعة 14:30

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

لم تدرج لجنة المسابقات المباراة الرابعة بين الخمس والمدينة في الدور نفسه، ولم تُعرف الأسباب بعد لعدم الإدراج.