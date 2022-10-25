لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالله الشحومي قرارًا بإيقاف 3 لاعبين، وإداريين اثنين، وفرض غرامات مالية على خمسة أندية، خلال الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

إيقاف 3 لاعبين

وشملت العقوبات إيقاف لاعب فريق «شباب الجبل» حمدي حسين مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار، وإيقاف لاعب «الاتحاد» محمد التهامي، ولاعب «الخمس» كمال أبوالقاسم لمباراة واحدة لكل منهما.

كما قررت اللجنة إيقاف إداري نادي «الاتحاد» ضياء الهنشيري مباراتين وتغريمه 500 دينار، بالإضافة إلى إيقاف مرافق نادي «الهلال» عمر الفرجاني لمدة 6 أشهر وتغريمه 4000 دينار.

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

عقوبات الأندية

وبخصوص عقوبات الأندية، قررت اللجنة تغريم نادي «الصداقة» 1000 دينار ، ونادي «الهلال» 1500 دينار، نادي «الاتحاد» 1000 دينار، نادي «الأهلس طرابلس» 1000 دينار، ونادي «الخمس» 1500 دينار.

ونص القرار في مادته السادسة على قبول الطعن المقدم من نادي «المدينة» شكلًا ورفضه موضوعًا.