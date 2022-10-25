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«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 06:35 مساء
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي
عبدالرزاق بالحاج يستضيف الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص في برنامج «ڤار استديو» لقناة الوسط (WTV). (قناة الوسط)
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يناقش برنامج «Var Studio»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، أبرز الحالات التحكيمية في مباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي ضمن الدور ربع النهائي من كأس ليبيا. 

وانتهت مساء اليوم الثلاثاء المواجهة الأولى بتفوق الأهلي طرابلس 2-1 على أبوسليم. وفاز الأهلي بنغازي 1-0 على الأولمبي.

ويقدم حلقة برنامج «ڤار استديو» عبدالرزاق بالحاج، نيابة عن أزاد عبدالباسط، ويستضيف الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص. 

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 

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