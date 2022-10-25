«الأهليان» في نصف نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريقا «أهلي طرابلس» و«أهلي بنغازي» إلى الدور نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزهما مساء اليوم على فريقي «أبوسليم» «الأولمبي».

«أهلي بنغازي» يفوز بهدف دون رد

في ملعب «أبوسليم» بادر فريق «أهلي بنغازي» بالتسجيل في الدقيقة 39، حيث سجله المنتقل حديثاً، اللاعب محمد الترهوني لينتهي الشوط الأول بنتيجة هذا الهدف.

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وفي الشوط الثاني حاول فريق «الأولمبي» بكل الطرق التعادل في النتيجة، ولكنه فشل في ذلك لتنتهي المباراة بنتيجة هدف دون رد لصالح «أهلي بنغازي». وهذا الهدف أهل فريق «أهلي بنغازي» إلى الدور نصف النهائي لكأس ليبيا.

«أهلي طرابلس» يفوز على «أبوسليم» بهدفين مقابل هدف

شهد ملعب مصراتة إقامة مباراة «أهلي طرابلس» و«أبو سليم»، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني بدأ الضغط من جانب فريق «أهلي طرابلس» ومن كرة قوية سكنت شباك حارس فريق «أبوسليم» المنصوري سجل منها علي أبو عرقوب الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 57 بعد ذلك تحصل فريق «أبوسليم» على ركلة جزاء سجل منها عبد المنعم هدف التعادل لفريق «أبوسليم» في الدقيقة 77، ومن كرة قوية أخرى سجل منها محمد المنير هدف المباراة الثاني للأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح «أهلي طرابلس».

ويتأهل «أهلي طرابلس» إلى الدور نصف النهائي.

وسيلتقي غداً «الأخضر» و«دارنس» على أرضية ملعب أجدابيا ضمن منافسات هذا الدور.