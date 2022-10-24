شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل منتخب تونس للشباب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، بعد تعادله مع الجزائر، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المقامة في مدينة السويس المصرية بنتيجة (4-4)، وجاء التأهل التونسي بفضل هدية من منتخب ليبيا، الذي فاز على المغرب بهدف دون رد سجله مروان الحبيشي.

الفوز الليبي منح «نسور قرطاج» صدارة الترتيب بـ5 نقاط، فيما تجمد رصيد «أسود الأطلس» عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني، وكان منتخب المغرب يتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن تونس قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

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وتقدم منتخب تونس في النتيجة أمام الجزائر (4-1)، قبل أن ينتفض محاربو الصحراء ويتعادلوا (4-4)، ليخطف في النهاية نسور قرطاج بطاقة التأهل.

الدورة الترشيحية لكأس أفريقيا للأمم تحت 20 عامًا، أُقيمت في مدينة السويس بمصر، ونظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم من 15 حتى 25 أكتوبر الجاري، وهي دورة مرشحة لكأس أفريقيا للأمم تحت 20 عامًا بمصر أيضًا العام المقبل، وذلك بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وتأهل منتخب مصر مباشرة باعتباره البلد المستضيف للنهائيات الأفريقية.