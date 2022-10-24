قمة بين السويحلي والاتحاد المصراتي وسط غياب النصر والأخضر في الأسبوع الثاني للدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الثاني بمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023.

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وستكون مباريات الأسبوع الثاني والتي ستنطلق الخميس 29 أكتوبر على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الخميس 27 أكتوبر

الصقور يلتقي التحدي بملعب طبرق.

الجمعة 28 أكتوبر

التعاون يلتقي الصداقة بملعب أجدابيا.

الأحد 30 أكتوبر

الأهلي بنغازي يلتقي الهلال في قمة مباريات الأسبوع.

وأجلت لجنة المسابقات مباراتي الأخضر وشباب الجبل، ودارنس مع النصر، بسبب المشاركة الأفريقية، وسفر الأخضر والنصر إلى نيجيريا لخوض مواجهتي «الكونفدرالية».

المجموعة الثانية

الجمعة 28 أكتوبر

المحلة يلتقي الاتحاد بملعب أبوسليم.



السبت 29 أكتوبر

أساريا يلتقي الأولمبي في ملعب الزواية، والخمس يلتقي المدينة في ملعب الخمس، وأبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس بملعب أبوسليم.