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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 05:36 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا
مباراة الأخضر في الإطار الأيمن وخليفة بن صريتي في الأيسر. (فيسبوك)
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تابعت أغلب مباريات الأسبوع الأول من الدوري الليبي لكرة القدم رقم (48) في المجموعتين، وكان المستوى الفني متوسطا والأداء بطيئا، وربما يرجع ذلك لعدم اكتمال لياقة اللاعبين البدنية أو لعدم لعب العدد الكافي من المباريات الودية، التي يجري من خلالها إصلاح الأخطاء الفنية التي تكررت في مباريات هذا الأسبوع، أو أن المدربين ما زالوا لم يتعرفوا على إمكانات لاعبيهم الفنية ولا معرفة فرق الدوري ومكامن القوة والضعف فيها.

وإذا ما استثنينا بعض الفرق التي كانت تلعب بطريقة واضحة ومنظمة ويتضح ذلك من خلال انتشار لاعبي الفريق في الملعب وكيفية ترابط خطوط الفريق الثلاثة، بينما الفرق الأخرى ما زالت بعيدة عن الشكل المنظم للفريق، والسبب الآخر الذي ربما جعل مباريات الدوري ضعيفة وجود عدد من اللاعبين غير الموهوبين وغير المؤهلين للعب في الدوري الممتاز؛ لأن لعبة كرة القدم ليست مجرد جري وركل الكرة للأمام في أي اتجاه.

هناك إمكانات فنية يجب توافرها في اللاعب حتى يستطيع أن يؤدي دوره مع الفريق بشكل إيجابي، واللاعب الذي لا يجيد التحكم في الكرة ولا دقة تمريرها ولا التسديد المحكم على المرمى ومراقبة لاعبي الخصم فالمدرجات أفضل له، لكن كثرة عدد الفرق التي هي سياسة اتحاد الكرة في بلادنا جعلت الأندية تضطر إلى إتاحة الفرصة لكل من يملأ الفراغ ولو بشكل سلبي.

آمل أن يتطور المستوى الفني مع استمرار مباريات الدوري وأن تحافظ الفرق التي حققت الفوز على تقدمها في جدول الترتيب، والفرق الأخرى التي تعادلت أو فقدت نتائج مبارياتها بالإصرار على تحقيق النتائج الإيجابية وذلك لا يتكامل إلا بالمثابرة والجدية والاستعداد البدني الجيد وإتباع تعليمات المدربين الذين سوف يتوالى توديعهم الواحد تلو الآخر عند حدوث النتائج السلبية، لأننا في الدوري الليبي لا نعرف الصبر على المدرب ولا نعطيه الفرصة كاملة لمعرفة مدى إمكاناته الفنية.

إن كرة القدم لعبة مشوقة وروعتها في مفاجآت نتائجها، أما كرة الأسبوع الأول فمن أبرزها إبداعات النيجيري لاعب فريق النصر وهدف التاورغي لاعب فريق الأخضر في مرمى التعاون، أما باقي ما رأيته مجرد شبه مباريات فرق المدارس عندما تلتقي ويظل الجميع يركض نحو الكرة لا انضباط في طريقة اللعب ولا تعرف المدافع من المهاجم، إنها ليست قضية الأندية وحدها، وإنما اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة الذين يتابعون في ما يحدث لكرتنا دون إلقاء طوق النجاة لإنقاذها بوضع الحلول العلمية لها، مع أنهم أيضا يحتاجون لمن يرمي لهم بطوق النجاة حتى يتمكنوا من إيجاد الحلول لتغيير الواقع الكروي المحزن، ونكون قادرين على مقارعة جيراننا الذين كنا نحقق الفوز عليهم في ملاعبهم والآن نهابهم في ملاعبنا.

سوف نتابع مباريات دورينا في ما تبقى من أيام قبل كأس العالم في نوفمبر المقبل، والذي تتكامل فيه الصورة في كل شيء من ملاعب حديثة وفرق منظمة وتقارب مستوى فني لأغلب الفرق، والمستوى التحكيمي العالي، والتصوير المرئي العصري، وتواجد الجماهير الكروية من مختلف قارات العالم، مما قد يجعلنا لا نعود لمتابعة دورينا المسكين الذي يفتقد إلى كثير من الأشياء التي تساعد على النجاح والتطور، والله يجازي كل من كان السبب وراء وجود كل تلك السلبيات في كرتنا التي نحبها وارتبطنا بها سنوات طويلة.

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