رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية كاملة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس اللجنة العليا لجائزة «أكاكوس» هشام الدالي، أن حوارية دعم القطاع الخاص والاستثمار الرياضي التي أُقيمت على هامش الجائزة كانت ناجحة ومهمة للرياضة الليبية.

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وقال هشام الدالي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، «مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة الأمن الرياضي كانت بشكل إيجابي في هذه الحوارية».

وأضاف: «تم الاتفاق على بناء مدينة رياضية كاملة بالاتفاق مع رجال الأعمال، كما تم إعلان رعاية أحد أبطال لعبة الكيك بوكسينغ، بعد حصوله على بطولة عالمية من قبل القطاع الخاص كخطوة أولى لرعاية عديد الأبطال».