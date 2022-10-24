اتحاد الشرطة يفوز ببطولة ليبيا للجودو عبر التصدر في 5 أوزان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص فريق اتحاد الشرطة للجودو بطولة ليبيا، ضمن منافسات الكبار، محققا المركز الأول في خمسة أوزان من أصل سبعة معتمدة في البطولة التي أقيمت بصالة منتخبات الجودو بطرابلس.

وحقق فريق اتحاد الشرطة الترتيب الأول على مستوى الترتيب العام في وزن (60 كلغ) عن طريق الرياضي ميلود عمار برصيد 170 نقطة، كما حقق الترتيب الثاني الرياضي مصطفى بن عيسي برصيد 170 نقطة في وزن (66 كلغ)، بحسب صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر «فيسبوك».

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أما الرياضي البراء فخرالدين ففاز برصيد 80 نقطة في وزن (70 كلغ)، أما على مستوى وزن (81 كلغ) حقق الرياضي عبدالعاطي بوشاقور، بينما فاز الرياضي أحمد شنيبة بالترتيب الأول برصيد 245 نقطة لكليهما.

وحقق محمد بوشاقور الترتيب الثاني برصيد 130 نقطة، وحل في الترتيب الثالث الرياضي صلاح بن ناصر برصيد 70 نقطة، كما حقق فريق اتحاد الشرطة المراكز الأولى في أوزان (90)، (100)، (100كلغ).

تتويج أبطال الجودو. (صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر فيسبوك)

تتويج أبطال الجودو. (صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر فيسبوك)

تتويج أبطال الجودو. (صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر فيسبوك)

تتويج أبطال الجودو. (صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر فيسبوك)