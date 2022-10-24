3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق غدا الثلاثاء 25 أكتوبر مباريات دور الثمانية في كأس ليبيا لكرة القدم بلقاء الأهلي بنغازي والأولمبي بملعب أبوسليم، وتبثها قناة الوسط «WTV» عبر نقل (SD).

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ومباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم بملعب مصراتة، وتبثها أيضا قناة الوسط «WTV» عبر نقل (HD)، يرافقها استديو تحليلي.

وتقام مباراة دارنس والأخضر على ملعب أجدابيا الأربعاء المقبل، 26 أكتوبر الجاري، على ملعب شهداء بنينا عبر استوديو تحليل بنقل (HD).

لم تدرج لجنة المسابقات المباراة الرابعة بين الخمس والمدينة في الدور نفسه، ولم تُعرف الأسباب بعد لعدم الإدراج.