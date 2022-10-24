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الطالب يواصل تصدر منافسات «شطرنج طرابلس»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 24 أكتوبر 2022, 12:50 مساء
الطالب يواصل تصدر منافسات «شطرنج طرابلس»
منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
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جرت أمس الأحد الجولة الثامنة وقبل الأخيرة لبطولة شطرنج مدينة طرابلس التي تميزت بقوة المنافسة، وفي أبرز النتائج:

- الطالب يتصدر شطرنج طرابلس والهلاوي أقرب الملاحقين

▪︎ الطاولة1
فاز أسامة الطالب تصنيف 2028 على عمر دخيل دون تصنيف.

▪︎ الطاولة 2
فاز مهند الهلاوي تصنيف 1900 على علي البدري دون تصنيف.

▪︎ الطاولة 3
فاز عماد بركة تصنيف 1627 على فارس شعيب تصنيف 1916.

▪︎ الطاولة 4
تعادل سراج رمضان تصنيف 1678 مع وسام فرحات دون تصنيف.

▪︎ الطاولة 5
فاز فرج مهدية 1938 على حمزة الدبار تصنيف 1662.

الترتيب بعد الجولة الثامنة
باتت الصدارة في الترتيب بعد الجولة الثامنة لأسامة الطالب برصيد 7 نقاط، ويلاحقه مهند الهلاوي بـ6.5 نقطة، وثالثا عماد بركة 6 نقاط، تساوى بعدها خمسة لاعبين برصيد 5.5 نقطة لكل منهم، وبكسر التعادل جاء سراج بركة رابعا، ووسام فرحات خامسا، وفرج مهدية سادسا، ومحمد بن حامد سابعا، وفارس شعيب ثامنا بـ5 نقاط، وعلي البدري تاسعا 5 نقاط، وعاشرا عادل المشرقي بـ5 نقاط.

مباريات الجولة التاسعة
اليوم الإثنين تجرى أهم مباريات الجولة التاسعة، أسامة الطالب يلتقي عماد بركة، ومهند الهلاوي يتبارى مع وسام فرحات، وسراج بركة مع محمد بن حامد، وفرج مهدية يتبارى مع فارس شعيب.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الخمسة الأولى سيمثلون مدينة طرابلس في بطولة المدن العربية للشطرنج بالقاهرة، خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر المقبل.

منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
منافسات «شطرنج طرابلس». (فيسبوك)
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