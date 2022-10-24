3 مراحل تشكل الموسم الجديد من دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة نظام الدوري الجديد للموسم الرياضي 2022-2023، والذي سيكون من ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى

المرحلة التمهيدية الأولى تقام من مجموعتين، المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل «ذهابا وإيابا»، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية.

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المرحلة الثانية

تقام المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة الأولى، وتتبارى فيما بينها في مجموعة واحدة، دوري كامل «ذهابا وإيابا»، بنظام التنقل بحيث يلعب الفريق مباراتين متتاليتين خلال يومين في حال تنقله من منطقة إلى أخرى، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة والنهائية، لإقامة رباعي التتويج.